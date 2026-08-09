Znamy zwycięzców Beach Ball Radom. Finał na Borkach rozstrzygnięty

Na boiskach do siatkówki plażowej na radomskich Borkach zakończyła się pierwsza edycja Beach Ball Radom. Turniej trwał trzy dni, a w zawodach rywalizowało 38 par.

Najlepszy okazał się duet Tomasz Maziarek – Piotr Filipowicz. Drugie miejsce zajęli Igor Ciemachowski i Kacper Taudul.

Zdecydowanie nie poszło nam gładko. Tak naprawdę wczoraj mieliśmy tutaj mecz drugiej rundy, gdzie byliśmy o włos żeby spaść na prawą stronę drabinki. Wyciągnęliśmy ten mecz. Gdzieś tam mały nasz kryzys chłopacy wykorzystali, grali świetnie. Uciekliśmy tam spod noża, potem kolejny mecz już zagrał. No i dzisiaj tak naprawdę no mieliśmy jakieś tam małe falowania, ale koniec końców udało nam się to dowieźć – mówi Tomasz Maziarek.

Jesteśmy już troszkę za starzy po prostu, żeby ię poddawać zbyt szybko i trzeba czasami na spokojnie przeczekać kryzys i i włączyć się wtedy, kiedy będzie nam szło. Tak jak Tomek powiedział, naprawdę nie układał się ten turniej łatwo, dlatego tym bardziej zwycięstwo smakuje potrójnie dobrze, ponieważ nie dość, że na ziemi radomskiej to po kryzysach i zwycięstwo – mówi Piotr Filipowicz, trener Radomki.

Piotr Filipowicz otrzymał także tytuł MVP turnieju.

Na trzeciej pozycji turniej zakończyli Mateusz Rudowski i Maciej Baran. Czwarte miejsce przypadło Igorowi Kownackiemu i Aliaksandrowi Bialkevichowi.

Radio Eska było patronem medialnym wydarzenia.

ZOBACZCIE TAKŻE NASZĄ GALERIĘ: Za nami Beach Ball nad zalewem na Borkach