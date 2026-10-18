Dominik Hołuj otrzymał bioniczną protezę ręki. Trwa rehabilitacja nastolatki

Nastolatek stracił nogi i części dłoni, gdy pomagając kobiecie z wózkiem został wciągnięty pod pociąg. Jego rehabilitacja trwa już kilkanaście tygodni. Teraz nastąpił przełom i Dominik może korzystać z protezy ręki.

Za tym sukcesem stoi wyjątkowy ekspert w dziedzinie nowoczesnego protezowania, który od samego początku zaangażował się w pomoc Dominikowi. Człowiek niezwykle skromny, pełen pokory, który woli pozostać w cieniu. Nie szuka rozgłosu — jego ogromna wiedza, fachowość i efekty pracy mówią same za siebie. Wraz z zespołem 𝗔𝗠𝗕𝗜𝗢 wykonał niesamowitą pracę. Miesiące przygotowań, przymiarek i dopracowywania szczegółów, aby Dominik otrzymał najlepsze możliwe rozwiązania protetyczne - czytamy w mediach społecznościowych Fundacji Podaruj Dobro

Dominik Hołuj przygotowuje się do matury. Jego marzenia się nie zmieniają. Chcę pracować w spółce kolejowej. Przypomnijmy. Pod koniec października może zakończyć śledztwo w sprawie wypadku w którym ranny został Dominik. Zarzuty usłyszał kierownik pociagu.