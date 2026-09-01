Dominik Hołuj wraca do szkoły. Od dziś rozpoczyna naukę w klasie maturalnej

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-09-01 11:43

Jego celem jest zdanie matury. Ranny w wypadku Dominik Hołuj rozpoczyna naukę w klasie maturalnej. Chłopak stracił obie nogi i dłoń w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej.

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Autor: WW

Za Dominikiem długie tygodnie leczenia i rehabilitacji. Wakacje poświęcił na nadrobienie zaległości w nauce. Od jutra rozpocznie zajęcia razem ze wszystkimi uczniami ze swojej klasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Radomiu. 

- Mam nadzieję, że od teraz będę mógł uczęszczać na zajęcia w szkole. Plan jest taki, żeby zdać maturę. Potem myślę o jakichś studiach. Wracam do moich kolegów i koleżanek. Szkoła została przystosowana do moich potrzeb i bardzo się z tego cieszę. Jest naprawdę dobrze przygotowana na mój powrót. 

Miasto przeznaczyło 42 tys. złotych na dostosowanie zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego do potrzeb Dominika. 

Wejście do szkoły jest przebudowane. Jest oznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Zostały przebudowane ciągi komunikacyjne. Szkoła jest gotowa na, na to, żeby przyjąć wszystkich uczniów, w tym oczywiście w sposób szczególny Dominika - mówi  Katarzyna Kalinowska wiceprezydent Radomia 

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Za Dominikiem trzy turnusy rehabilitacji. W tej chwili budowane są protezy dla prawej dłoni i prawej nogi.Kolejne przymiarki planowane są za kilka dni. 

Zaś w Prokuraturze Okręgowej toczy się śledztwo w sprawie wypadku w Woli Bierwieckiej. Podejrzany to Marcin W. - kierownik pociągu. Śledczy zlecili dodatkowe badania psychiatryczne. Śledztwo zostało przedłużone. 

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