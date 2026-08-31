Przystanek Radom Południowy działa. Kładka na południu ma być gotowa za dwa tygodnie

Za budowę przystanku Radom Południe odpowiedzialne były PKP PLK. Pociągi w tym miejscu zatrzymują się od wczoraj. Dwa perony zostały przygotowane dla jadących w stronę Kielc i jeden dla pasażerów udających się w stronę Tomaszowa Mazowieckiego. W ciągu doby ma się tam zatrzymywać 66 składów pociągów.

Zaś za budowę kładki dla pieszych łączące ulice Jacka Kuronia, Anny Walentynowicz i Krynicką odpowiedzialne jest miasto. Jednak obecnie podróżni i mieszkańcy osiedla Południe i Malczew nie mogą z niej korzystać.

- Termin realizacji tej inwestycji zaplanowany był na 28 sierpnia, ale dzisiaj wiemy, że wykonawca ma pewne problemy techniczne związane z windami i ten termin oddania kładki zostanie wydłużony o dwa tygodnie. Oczywiście MZDiK stosownie będzie naliczał kary wykonawcy za opóźnienia. Proszę w imieniu prezydenta, w imieniu MZDiK mieszkańców o cierpliwość. Jeszcze dwa tygodnie i windy również będą sprawne - mówi Katarzyna Kalinowska wiceprezydent Radomia.

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Na budowę kładki miasto wykorzystało pieniądze z funduszu Polska Wschodnia.

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