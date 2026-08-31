Nie udało się położyć nowej nawierzchni na 25 czerwca w wakacje. Roboty dopiero przed nami

Najpierw nowy chodnik potem wymiana nawierzchni. We wrześniu mają się rozpocząć prace przy kładzeniu nowego asfaltu na ul. 25 czerwca w Radomiu. Na razie wykonawca zajmuję się fragmentem Słowackiego od wiaduktu do ul. Żeromskiego

Autor: Wojciech Wójcikowski