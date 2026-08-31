Nie udało się położyć nowej nawierzchni na 25 czerwca w wakacje. Roboty dopiero przed nami

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-08-31 13:43

Najpierw nowy chodnik potem wymiana nawierzchni. We wrześniu mają się rozpocząć prace przy kładzeniu nowego asfaltu na ul. 25 czerwca w Radomiu. Na razie wykonawca zajmuję się fragmentem Słowackiego od wiaduktu do ul. Żeromskiego

Struga-25 czerwca
Autor: Wojciech Wójcikowski

W tym tygodniu na Słowackiego ma się pojawić warstwa ścieralna. Dopiero potem drogowcy zajmą się  układaniem nawierzchni na 25 czerwca. Chodzi o fragment od Słowackiego do Struga. Chodnik ma zostać położony na odcinku od Żeromskiego do przystanku autobusowego. Prace miały być prowadzone w trakcie wakacji, jednak tak się nie stało. 

Umowa z wykonawcą została podpisana 24 czerwca bieżącego roku, natomiast na początku lipca przekazano mu teren budowy.MZDiK podjął wszelkie działania, aby umożliwić wykonawcy rozpoczęcie i prowadzenie prac w okresie wakacyjnym. Trzykrotnie wzywał go pisemnie do podjęcia robót. Zgodnie z zawartą umową wykonawca zobowiązany jest do zakończenia wszystkich prac do końca października bieżącego roku - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. 

Na czas układania nowej warstwy ścieralnej na 25 czerwca, zostaną wyznaczone objazdy. 

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