Nie udało się położyć nowej nawierzchni na 25 czerwca w wakacje. Roboty dopiero przed nami

W tym tygodniu na Słowackiego ma się pojawić warstwa ścieralna. Dopiero potem drogowcy zajmą się układaniem nawierzchni na 25 czerwca. Chodzi o fragment od Słowackiego do Struga. Chodnik ma zostać położony na odcinku od Żeromskiego do przystanku autobusowego. Prace miały być prowadzone w trakcie wakacji, jednak tak się nie stało.
Umowa z wykonawcą została podpisana 24 czerwca bieżącego roku, natomiast na początku lipca przekazano mu teren budowy.MZDiK podjął wszelkie działania, aby umożliwić wykonawcy rozpoczęcie i prowadzenie prac w okresie wakacyjnym. Trzykrotnie wzywał go pisemnie do podjęcia robót. Zgodnie z zawartą umową wykonawca zobowiązany jest do zakończenia wszystkich prac do końca października bieżącego roku - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
Na czas układania nowej warstwy ścieralnej na 25 czerwca, zostaną wyznaczone objazdy.
Zobacz galerię z kozienickiego triathlonu: