Wandalizm na skwerze w Przytyku. Miesiąc po otwarciu pojawiły się pierwsze zniszczenia

Miesiąc temu mieszkańcy zyskali nowe miejsce do wypoczynku i integracji – skwer im. Doroty Podlodowskiej w Przytyku. Inwestycja została przygotowana z myślą o rodzinnych spacerach, organizacji wydarzeń plenerowych oraz codziennym korzystaniu z ogólnodostępnej przestrzeni. Niestety, już po kilku tygodniach od otwarcia konieczne okazały się pierwsze naprawy.

Jak poinformowały władze gminy, na terenie skweru doszło do szeregu aktów wandalizmu. Uszkodzone zostały drzwi do jednej z toalet oraz spłuczka, co doprowadziło do zalania pomieszczenia. Odkręcano również śruby przy elementach tężni, zniszczono fragment ogrodzenia i uszkodzono jeden z elementów placu zabaw. To – jak podkreśla samorząd – tylko część odnotowanych zniszczeń.

W opublikowanym komunikacie władze stanowczo sprzeciwiają się dewastacji wspólnego mienia. Przypominają również, że cały teren jest objęty monitoringiem, a każdy przypadek niszczenia infrastruktury będzie analizowany. Wobec sprawców mają być wyciągane konsekwencje.

Samorząd apeluje do mieszkańców o korzystanie ze skweru zgodnie z jego przeznaczeniem i regulaminem. Prosi między innymi o nierozjeżdżanie alejek oraz o niekorzystanie ze zjeżdżalni na deskorolkach, hulajnogach i rolkach. Szczególny apel skierowano do rodziców i opiekunów, zachęcając ich do rozmów z dziećmi i młodzieżą na temat odpowiedzialności za wspólne dobro.

Władze przypominają również, że każda złotówka przeznaczona na usuwanie skutków wandalizmu ogranicza możliwość realizacji kolejnych inwestycji i działań służących mieszkańcom. Dlatego zachęcają do reagowania na przypadki niszczenia mienia oraz do wspólnej troski o nowo powstały Skwer im. Doroty Podlodowskiej.

Przypomnijmy, obiekt uroczyście został otwarty w maju tego roku. Koszt budowy skweru to ponad 7 milionów złotych.

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