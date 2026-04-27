Domnik Hołuj chce sam podziękować za lawinę wsparcia jaka płynie do niego z całej Polski

17 letni Dominik Hołuj, który uległ tragicznemu wypadkowi kolejowemu w Woli Bierwieckiej od tygodni otrzymuje ogromne wsparcie od ludzi z całej Polski. Przypomnijmy nastolatek 14 lutego pomagał wyprowadzić z pociągu kobiecie wózek z dzieckiem. Do składu nie zdołał wrócić, bo drzwi pociągu zatrzasnęły mu rękę, a ruszając wciągnęły go na tory. W wyniku wypadku Dominik stracił obie nogi i dłoń. Najpierw cała Polska oddawała krew, by chłopak przeżył. Później ruszyła zbiórka funduszy na rehabilitację chłopaka i zakup specjalistycznych protez, a suma na to potrzebna została zebrana w ekspresowym tempie- niecałej doby. Teraz ludzie wysyłają kartki i listy do fundacji "Podaruj Dobro". Pierwsze jadą właśnie do Dominika.

Pierwszy komplet to kilkadziesiąt kartek, właśnie je trzymam w ręku, bo wiozę je Dominikowi. - Powiedział złapany w trasie prezes fundacji Daniel Kocur

W weekend fundacja na swoim profilu facebookowym opublikowała post, w którym podziękowała za ciepłe słowa jakie płyną do ich podopiecznego. Niebawem też Dominik sam będzie chciał podziękować wszystkim, którzy go wspierają w walce o powrót do zdrowia

Dominik powiedział tak, że chciałby sam podziękować wszystkim, którzy tyle dobrych, ciepłych słów piszą, no bo bardzo go wzruszają te kartki, te wszystkie komentarze. No czyta to Dominik i bardzo się wzrusza i mobilizuje go to bardzo do codziennej pracy, żeby iść do przodu. - dodał Daniel Kocur

Obecnie lekarze skupiają się na procesie gojenia ran po amputacji. Dopiero gdy tkanki zagoją się w 100%, specjaliści będą mogli dobrać odpowiednie protezy, które pozwolą Dominikowi wrócić do sprawności i – miejmy nadzieję – do jego wielkiej pasji, jaką jest kolej.

Kartki ze słowami wsparcia dla Dominika można wysyłać na adres:

Fundacja Podaruj Dobro

ul. Kolejowa 57/3

40-602 Katowice

z dopiskiem: Dla Dominika

Wciąż też można wpłacać środki na rehabilitację i protezy dla chłopaka. Zbiórka dla Dominika Hołuja