Wyjątkowa, jubileuszowa koszulka Radomiaka, przekazana na akcję Łatwoganga, osiągnęła zawrotną cenę!

Cała akcja została zorganizowana, aby wesprzeć podopiecznych Fundacja Cancer Fighters – organizacji pomagającej osobom walczącym z chorobami nowotworowymi. To właśnie na ich leczenie i codzienne wsparcie trafią środki z licytacji.

Koszulka, będąca limitowaną pamiątką klubową, ostatecznie osiągnęła wysoką cenę i została sprzedana za imponującą kwotę 6600 zł. Licytacja trwała 24 godziny i przyciągnęła wielu uczestników, którzy chcieli dorzucić swoją cegiełkę do szczytnego celu.

Zwycięzca aukcji może liczyć nie tylko na unikalny przedmiot, ale też wyjątkowy sposób jego odbioru. Koszulka zostanie przekazana bezpośrednio na murawie stadionu – jeszcze przed jednym z ostatnich meczów sezonu. Dodatkowo pojawi się możliwość zdobycia autografów całej drużyny, co czyni nagrodę jeszcze bardziej wyjątkową.

Akcja Łatwogang x Cancer Fighters kończy się o 16.00. Jeszcze możecie ją wesprzeć Stream Łatwogang x Cancer Fighters