Tragiczny wypadek na krajowej 9 w Krzyżanowicach. Zginął człowiek. Trasa jest zablokowana

Anna Badowska
Anna Badowska
2026-10-15 8:00

Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn jedna z ciężarówek zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z drugą ciężarówką. Wypadek okazał się śmiertelny.

Śmiertelny wypadek na krajowej 9
Autor: Policja Radom / Materiały prasowe

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratury. 

Ze wstępnych ustaleń kierujący pojazdem ciężarowym marki Volvo, jadąc od Iłży w kierunku Radomia, zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki Renault, którym kierował 44-latek. Kierowca Volvo poniósł śmierć na miejscu zdarzenia, a kierowca drugiego pojazdu został przewieziony do szpitala, informuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Przyczyny i dokładne okoliczności tragedii nie są na razie znane.

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