Tragiczny wypadek na krajowej 9 w Krzyżanowicach. Zginął człowiek. Trasa jest zablokowana

Ze wstępnych ustaleń kierujący pojazdem ciężarowym marki Volvo, jadąc od Iłży w kierunku Radomia, zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki Renault, którym kierował 44-latek. Kierowca Volvo poniósł śmierć na miejscu zdarzenia, a kierowca drugiego pojazdu został przewieziony do szpitala, informuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.