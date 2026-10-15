Przed nami 8. Dzień Ekonomii Społecznej. Gościem specjalnym będzie Ewa Błaszczyk

21 października w Radomiu odbędzie się 8. Dzień Ekonomii Społecznej. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Wybierz karierę, która ma sens”. W programie zaplanowano wystąpienia eksperckie, rozmowy o pracy w trzecim sektorze oraz spotkanie z Ewą Błaszczyk. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.30 w Auli Auditorium Primum Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu przy ul. Traugutta 61A.

Ewa Błaszczyk gościem specjalnym

Jednym z głównych punktów programu będzie wystąpienie Ewy Błaszczyk, aktorki teatralnej i filmowej, współzałożycielki Fundacji „Akogo?” oraz inicjatorki działań związanych z kliniką „Budzik”.

Często osoby na jakimś etapie tworzenia, budowania organizacji w pewnym momencie napotykają na mur, na brak środków na realizację. Z tego też powodu zaprosiliśmy naszego gościa, ponieważ Ewa Błaszczyk ten mur niejednokrotnie przeskakiwała i pokazywała, że da się. I mamy też taką nadzieję, że trochę zainspirujemy – mówi Philipp Zalewski z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Po wystąpieniu zaplanowano sesję pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusji z gościem specjalnym.

Praca w trzecim sektorze – możliwości i wyzwania

Hasło tegorocznego wydarzenia zwraca uwagę na zawodowe możliwości związane z ekonomią społeczną. Organizatorzy chcą przybliżyć uczestnikom specyfikę pracy w organizacjach pozarządowych, a także przedstawić jej zalety i wyzwania.

Spotkanie jest skierowane przede wszystkim do studentów, absolwentów, osób rozważających zmianę zawodową oraz wszystkich zainteresowanych pracą łączącą aktywność zawodową z realizacją celów społecznych.

W programie znalazła się między innymi prelekcja mgr psychologii Ewy Gardyańczyk poświęcona temu, co łączy ludzi angażujących się w działania na rzecz zmiany społecznej. Agnieszka Sekulska przedstawi ofertę Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Uczestnicy spotkają się również z Moniką Dudek, prezeską Stowarzyszenia Nowe Perspektywy w Radomiu. Organizacja od 2020 roku rozwija Dzienny Dom Pobytu „Radosna Przystań”, przeznaczony dla osób starszych z zespołem otępiennym.

Gdzie i kiedy odbędzie się wydarzenie?

Dzień Ekonomii Społecznej organizuje Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES), prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy.Wydarzenie odbędzie się 21 października 2026 roku o godz. 9.30 w Auli Auditorium Primum Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu przy ul. Traugutta 61A.

Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem formularza udostępnionego przez organizatorów na stronie Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

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