Dramatyczny wypadek na Mazowszu. Nie żyją dwie osoby

Tragiczny wypadek na Mazowszu, nie żyją dwie osoby

Zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej numer 737 między Jedlnią a Pionkami policjanci otrzymali w piątek ok. godz. 7:00.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń, czołowo zderzyły się dwa pojazdy - Seat oraz Renault. Niestety, dwie osoby poniosły śmierć na miejscu zdarzenia. Jedna osoba została przewieziona do szpitala - poinformowała w rozmowie z Radiem ESKA Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

W komunikacie w mediach społecznościowych mundurowi napisali, że w zdarzeniu zginęli pasażerka Seata oraz kierujący Renaultem. Pod opiekę medyków trafiła natomiast z obrażeniami ciała 38‑letnia kierująca Seatem.

Na miejscu wypadku prowadzone były policyjne czynności pod nadzorem prokuratury. Mundurowi zajmują się obecnie ustaleniem dokładnego przebiegu zdarzenia.

Jak dodali funkcjonariusze, droga w miejscu wypadku pozostawała zablokowana. Kierowcy byli więc proszeni o wybranie objazdów i zachowanie dużej ostrożności.

Wypadek śmiertelny na DW 737. Na drodze wojewódzkiej nr 737, na wysokości 22,9 km, na łuku drogi pomiędzy Jedlnią Kościelną a Pionkami (powiat radomski), doszło do poważnego wypadku z udziałem Seata i Renaulta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazdy zderzyły się czołowo.Na… pic.twitter.com/xGcnOKiSvS— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) February 27, 2026

