Dramatyczny wypadek na Mazowszu. Nie żyją dwie osoby

Tragiczny wypadek na Mazowszu, nie żyją dwie osoby
Zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej numer 737 między Jedlnią a Pionkami policjanci otrzymali w piątek ok. godz. 7:00.
- Jak wynika ze wstępnych ustaleń, czołowo zderzyły się dwa pojazdy - Seat oraz Renault. Niestety, dwie osoby poniosły śmierć na miejscu zdarzenia. Jedna osoba została przewieziona do szpitala - poinformowała w rozmowie z Radiem ESKA Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
W komunikacie w mediach społecznościowych mundurowi napisali, że w zdarzeniu zginęli pasażerka Seata oraz kierujący Renaultem. Pod opiekę medyków trafiła natomiast z obrażeniami ciała 38‑letnia kierująca Seatem.
Na miejscu wypadku prowadzone były policyjne czynności pod nadzorem prokuratury. Mundurowi zajmują się obecnie ustaleniem dokładnego przebiegu zdarzenia.
Jak dodali funkcjonariusze, droga w miejscu wypadku pozostawała zablokowana. Kierowcy byli więc proszeni o wybranie objazdów i zachowanie dużej ostrożności.
