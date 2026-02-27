Dramatyczny wypadek na Mazowszu. Nie żyją dwie osoby

Karol Pakosz
Karol Pakosz
2026-02-27 11:34

W piątek, 27 lutego na drodze wojewódzkiej nr 737 doszło do dramatycznego wypadku. W zdarzeniu życie straciły dwie osoby. Na miejscu pracowały służby, trasa była całkowicie zablokowana.

Autor: @PolicjaMazowsze/ X (Twitter)

Zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej numer 737 między Jedlnią a Pionkami policjanci otrzymali w piątek ok. godz. 7:00. 

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, czołowo zderzyły się dwa pojazdy - Seat oraz Renault. Niestety, dwie osoby poniosły śmierć na miejscu zdarzenia. Jedna osoba została przewieziona do szpitala - poinformowała w rozmowie z Radiem ESKA Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

W komunikacie w mediach społecznościowych mundurowi napisali, że w zdarzeniu zginęli pasażerka Seata oraz kierujący Renaultem. Pod opiekę medyków trafiła natomiast z obrażeniami ciała 38‑letnia kierująca Seatem.

Na miejscu wypadku prowadzone były policyjne czynności pod nadzorem prokuratury. Mundurowi zajmują się obecnie ustaleniem dokładnego przebiegu zdarzenia.

Jak dodali funkcjonariusze, droga w miejscu wypadku pozostawała zablokowana. Kierowcy byli więc proszeni o wybranie objazdów i zachowanie dużej ostrożności.

wypadek
województwo mazowieckie
Policja