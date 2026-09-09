Dreamliner znowu wyląduje w Radomiu? Przewoźnicy wybierają nasze lotnisko, bo na Okęciu brakuje miejsc

Na Okęciu zaczyna brakować miejsc postojowych dla samolotów lub tak zwanych slotów, czyli czasu na wykonanie konkretnej operacji lotniczej. Z tego powodu przewoźnicy coraz chętniej zaczynają korzystać z lotniska w Radomiu. Byliśmy już świadkami takich sytuacji w okresie wakacyjnym. Możemy spodziewać się również kolejnych we wrześniu, a także na przełomie września lub października- mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.