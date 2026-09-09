Dreamliner znowu wyląduje w Radomiu? Przewoźnicy wybierają nasze lotnisko, bo na Okęciu brakuje miejsc

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-09-09 11:18

Zamiast na Chopinie lądują w Radomiu. Coraz częściej zdarza się, że przewoźnicy ze względu na duży ruch na Okęciu wybierają właśnie lotnisko na Sadkowie. Zdaniem PPL takie lądowania będą także w październiku.

lotnisko
Autor: Wojciech Wójcikowski

Jak ustaliła pierwsza Gazeta Wyborcza latem na lotnisku w Radomiu wylądowały samoloty z Oslo, Taszkentu czy Madagaskaru. Amatorzy mogli zobaczyć w Radomiu Boeing 737 i Dreamliner.  Powodem przekierowania lotów jest tłok na lotnisku Chopina.

Na Okęciu zaczyna brakować miejsc postojowych dla samolotów lub tak zwanych slotów, czyli czasu na wykonanie konkretnej operacji lotniczej. Z tego powodu przewoźnicy coraz chętniej zaczynają korzystać z lotniska w Radomiu. Byliśmy już świadkami takich sytuacji w okresie wakacyjnym. Możemy spodziewać się również kolejnych we wrześniu, a także na przełomie września lub października- mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych. 

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Przypomnijmy. W wakacje z radomskiego lotniska skorzystało 70 tys. pasażerów. 

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