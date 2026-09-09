Dreamliner znowu wyląduje w Radomiu? Przewoźnicy wybierają nasze lotnisko, bo na Okęciu brakuje miejsc

Jak ustaliła pierwsza Gazeta Wyborcza latem na lotnisku w Radomiu wylądowały samoloty z Oslo, Taszkentu czy Madagaskaru. Amatorzy mogli zobaczyć w Radomiu Boeing 737 i Dreamliner. Powodem przekierowania lotów jest tłok na lotnisku Chopina.
Na Okęciu zaczyna brakować miejsc postojowych dla samolotów lub tak zwanych slotów, czyli czasu na wykonanie konkretnej operacji lotniczej. Z tego powodu przewoźnicy coraz chętniej zaczynają korzystać z lotniska w Radomiu. Byliśmy już świadkami takich sytuacji w okresie wakacyjnym. Możemy spodziewać się również kolejnych we wrześniu, a także na przełomie września lub października- mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
Przypomnijmy. W wakacje z radomskiego lotniska skorzystało 70 tys. pasażerów.
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