Drogowcy chcą przebudować trzy ulice na południu Radomia. Jest przetarg na dokumentacje projektową

- W ramach zadania, na które właśnie ogłosiliśmy przetarg, wykonawca będzie musiał przygotować projekt rozbudowy ulic Łukasika oraz Wierzbickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą 1905 Roku do Ronda Jerza (przy markecie budowlanym na Osiedlu Południe) i dalej - do nowej granicy administracyjnej Radomia z gminą Kowala (przy przejeździe przez linię kolejową do Skarżyska-Kamiennej). Rozbudowana zostanie również ulica Warsztatowa od ulicy Wierzbickiej do Ronda Niezależnego Zrzeszenia Studentów (obok ITM). Docelowo to właśnie ulica Warsztatowa ma przejąć funkcję głównego ciągu komunikacyjnego na tym odcinku, odciążając fragment ulicy Wierzbickiej pomiędzy rejonem sklepu Biedronka przy ulicy Sobótki a Rondem Jerza i uspokajając ruch w tej części osiedla. W ramach tej inwestycji roboty będą także prowadzone na ulicy Walentynowicz (odcinku południowej obwodnicy Radomia), która ma zostać rozbudowana na odcinku między Rondem Jerza a Rondem NZS. Będzie to odcinek drogi wylotowej w kierunku Starachowic- mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.