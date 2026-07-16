Udogodnienia dla pacjentów w Przytyku. Przy ośrodku zdrowia powstanie nowy parking

Znalezienie wolnego miejsca postojowego w pobliżu placówek medycznych bywa sporym wyzwaniem. Sytuacja pod ośrodkiem zdrowia w Przytyku wkrótce ulegnie jednak znacznej poprawie. Formalności niezbędne do rozpoczęcia robót zostały dopięte. Wykonawca zadania został już wybrany. W ramach nowej inwestycji zaplanowano utworzenie około 30 miejsc parkingowych. Przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim podniesienie komfortu pacjentów oraz zapewnienie im łatwiejszego, bezpiecznego dostępu do budynku placówki.

Dużo osób korzysta z naszego ośrodka spoza terenu naszej gminy. Tutaj sprawnie funkcjonuje rehabilitacja. Mamy także kontrakt na chirurgię, neurologię, czy kardiologię. To wszystko powoduje, że od godziny 8 do 18 jest zawsze kilkadziesiąt pojazdów przed ośrodkiem zdrowia i czasem ciężko jest znaleźć miejsce do zaparkowania – mówi Dariusz Wołczyński, burmistrz miasta i gminy Przytyk.

Pacjenci nie będą musieli długo czekać na możliwość skorzystania z nowej infrastruktury. Zgodnie z założeniami harmonogramu, wszystkie prace przy budowie parkingu zostaną zakończone jeszcze w tym roku.

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