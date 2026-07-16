Ma powstać mural. Tak chcą upamiętnić postać ks. Romana Kotlarza

Wielkoformatowy mural poświęcony księdzu Romanowi Kotlarzowi ma ozdobić ścianę bloku przy ulicy Powstańców Śląskich 5. Inicjatywa jest bezpośrednio związana z tegorocznymi obchodami 50. rocznicy wydarzeń czerwcowych. Wykonanie dzieła powierzono artyście plastykowi, Piotrowi Szczygłowi, a pierwsze prace mają ruszyć w najbliższych dniach. Choć realizacja projektu wchodzi w decydującą fazę, kwestia finansowania pozostaje otwarta.

Prosimy o wsparcie tego projektu. Wszystkie niezbędne informacje są na naszej stronie www.czerwiec76.pl. Dalsze środki pomogą nam również na zabezpieczenie muralu przed zniszczeniem – mówi prezes fundacji, Łukasz Kowalski.

Ksiądz Roman Kotlarz zapisał się w historii jako duchowny, który otwarcie opowiedział się po stronie robotników protestujących przeciwko ówczesnej władzy. Powstający mural ma być trwałym symbolem i hołdem dla jego postawy. Prace mają zakończyć się w połowie sierpnia.

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