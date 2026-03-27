Drogowcy poczuli wiosnę! W mieście trwają remonty chodników w ośmiu miejscach

Wojciech Wójcikowski
2026-03-27 14:16

Rozpoczęła się wiosna i drogowcy ruszyli do pracy. W ośmiu miejscach w Radomiu trwa obecnie remont chodników. Tak jest na przykład przy między innymi przy ulicach Niedziałkowskiego, Piastowskiej czy Kwiatkowskiego.

chodniki

i

Autor: MZDIK/ Materiały prasowe

Dodatkowo prace są prowadzone przy ulicach: Wośnickiej, Gajowej, Kalińskiej, Rodziny Winczewskich i Okulickiego. 

Zakres zadań jest podobny i obejmuje głównie roboty brukarskie ustawienie krawężnika i obrzeży, ułożenie chodnika, wykonanie warstwy podbudowy z betonu oraz prace wykończeniowe -regulację studzienek lub zasuw oraz renowację trawników - informuje Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. 

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Remonty ulic są prowadzone w ramach programu "Miasto Przyjaznych Zmian"

Zobacz galerię z talentów dla Kopernika: 

Talenty Kopernika dla Dominika
Galeria zdjęć 15