Radomskie zabytki ze wsparciem. Właściciele będą mogli dowiedzieć się jak odnowić kamienicę i zdobyć dotajce

Biuro Rozwoju i Rewitalizacji w Radomiu rusza z cyklem spotkań dedykowanych ochronie lokalnego dziedzictwa. To efekt sukcesu miasta w konkursie „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji” – radomski projekt znalazł się w elitarnym gronie 16 najlepszych inicjatyw w Polsce. Dzięki temu miasto zyskało doradztwo specjalistów, którzy pomogą w profesjonalnej rewitalizacji zabytków.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 14 maja o godzinie 17 w Kamienicy Deskurów (sala 1.06, I piętro). Gościem specjalnym będzie ekspertka NID, Maria Badeńska-Stapp. Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się, jakie formalności obowiązują przy renowacji w zależności od statusu obiektu (rejestr, ewidencja czy strefa konserwatorska), cz gdzie szukać wsparcia finansowego na prace remontowe, oraz z jakich ulg podatkowych mogą skorzystać właściciele zabytków.

Dla osób, które potrzebują indywidualnego wsparcia, w Biurze Rozwoju i Rewitalizacji utworzono nowe stanowisko – Latarnika Zabytków. To fachowiec, który krok po kroku przeprowadzi właścicieli i zarządców przez gąszcz przepisów i pomoże zaplanować proces renowacji.

