Radomskie zabytki ze wsparciem. Właściciele będą mogli dowiedzieć się jak odnowić kamienicę i zdobyć dotajce

Anna Badowska
Anna Badowska
2026-05-13 9:57

Radom jako jedyne miasto na Mazowszu został wyróżniony w ogólnopolskim projekcie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. To szansa dla właścicieli historycznych nieruchomości na terenie gminy na darmową wiedzę, wsparcie ekspertów oraz realną pomoc w pozyskaniu funduszy na remonty.

Kamienice centrum Radomia

i

Autor: Anna Badowska/ Archiwum prywatne

Biuro Rozwoju i Rewitalizacji w Radomiu rusza z cyklem spotkań dedykowanych ochronie lokalnego dziedzictwa. To efekt sukcesu miasta w konkursie „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji” – radomski projekt znalazł się w elitarnym gronie 16 najlepszych inicjatyw w Polsce. Dzięki temu miasto zyskało doradztwo specjalistów, którzy pomogą w profesjonalnej rewitalizacji zabytków.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 14 maja o godzinie 17 w Kamienicy Deskurów (sala 1.06, I piętro). Gościem specjalnym będzie ekspertka NID, Maria Badeńska-Stapp.  Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się, jakie formalności obowiązują przy renowacji w zależności od statusu obiektu (rejestr, ewidencja czy strefa konserwatorska), cz gdzie szukać wsparcia finansowego na prace remontowe, oraz z jakich ulg podatkowych mogą skorzystać właściciele zabytków.

Dla osób, które potrzebują indywidualnego wsparcia, w Biurze Rozwoju i Rewitalizacji utworzono nowe stanowisko – Latarnika Zabytków. To fachowiec, który krok po kroku przeprowadzi właścicieli i zarządców przez gąszcz przepisów i pomoże zaplanować proces renowacji. 

ZOBACZCIE TAKŻE NASZĄ GALERIĘ: AKCJA SADZENIE LASU Z NADLEŚNICTWEM RADOM 

Akcja Sadzenia Lasu z Nadleśnictwem Radom
Galeria zdjęć 15