Dwa izraelskie Boeingi przebazowane na radomskie lotniski. Powodem sytuacja na Bliskim Wschodzie

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-04-07 10:49

Dwa Boeingi 777 izraelskich linii lotniczych przez kilka dni będą stacjonować na radomskim lotnisku. Zostały przebazowane w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Obie maszyny przyleciały do Polski z Francji.

lotnisko radom

Autor: Wojciech Wójcikowski

Samoloty izraelskich linii lotniczych El Al pojawiły się w Radomiu w trakcie Świąt Wielkanocnych. Mają tu zostać przez kilka dni. 

- Samoloty w  tym momencie oczekują aż sytuacja na Bliskim Wschodzie się poprawi i będzie można bezpiecznie wykonywać operacje lotnicze z lotniska w Tel Awiwie. Jeśli chodzi o przebazowanie tych samolotów, to jest to wynik starań polskich portów lotniczych, ponieważ mamy infrastrukturę, mamy infrastrukturę dostępną dla przyjęcie takich samolotów. Aby spowodować, że lotnisko będzie miało wpływy, zdecydowaliśmy się na przebazowanie - mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych. 

Samoloty przyleciały do Radomia bez pasażerów.

