Dwa izraelskie Boeingi przebazowane na radomskie lotniski. Powodem sytuacja na Bliskim Wschodzie

Samoloty izraelskich linii lotniczych El Al pojawiły się w Radomiu w trakcie Świąt Wielkanocnych. Mają tu zostać przez kilka dni.

- Samoloty w tym momencie oczekują aż sytuacja na Bliskim Wschodzie się poprawi i będzie można bezpiecznie wykonywać operacje lotnicze z lotniska w Tel Awiwie. Jeśli chodzi o przebazowanie tych samolotów, to jest to wynik starań polskich portów lotniczych, ponieważ mamy infrastrukturę, mamy infrastrukturę dostępną dla przyjęcie takich samolotów. Aby spowodować, że lotnisko będzie miało wpływy, zdecydowaliśmy się na przebazowanie - mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!

Samoloty przyleciały do Radomia bez pasażerów.

Zobacz galerię z traktu porodowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu: