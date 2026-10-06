Dwa kolejne gavinety stomatologiczne zostały otwarte przy radomskich podstwówkach

Gabinety stomatologiczne zostały otwarte przy Publicznej Szkole Podstawowej numer 3 w Radomiu i Publicznej Szkole Podstawowej numer 4. Wcześniej takie gabinety uruchomiono w PSP nr 17 i PSP nr 24. Otwarte dziś gabinety przy placówkach swoim wyglądem i wyposażeniem nie odbiegają od prywatnych gabinetów dentystycznych.

W tych gabinetach możliwe jest leczenie z zakresu leczenia stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, leczenia kanałowego, chirurgicznego. Te dwa gabinety w tych dwóch szkołach będą również świadczyły usługi spoza tego kontraktu takiego ogólnostomatologicznego. W PSP nr 3 będzie wykonywanych część procedur ortodontycznych Natomiast w gabinecie w szkole podstawowej nr 4 w Radomiu będziemy przyjmować osoby również dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, gdzie będziemy mogli wykonywać usługi leczenie ze środkami uspokojenia farmakologicznego, z użyciem przykładowo podtlenku azotu, czyli gazu rozweselającego. Także ten ten wachlarz usług jest bardzo szeroki - mówi Oskar Buczyński lekarz stomatolog zajmujący się prowadzeniem gabinetów w radomskich szkołach.

Lotnisko w Radomiu, wnętrze terminalu

Opieka stomatologiczna w szkolnych gabinetach jest bezpłatna dla uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

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