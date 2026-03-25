Dwuletnie dziecko wypadło z balkonu w Nowej Wsi koło Grójca

Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Dwulatek został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- Na miejscu pojawiły się cztery zastępy straży pożarnej. Były to jednostki ochotniczej i państwowej straży pożarnej. Strażacy zastali matkę, która trzyma na rękach dziecko. Nasze działania polegały na zabezpieczaniu miejsca zdarzenia i udzieleniu pomocy psychologicznej matce - mówi Grzegorz Michalski zastępca komendanta powiatowej straży pożarnej w Grójcu.
Jak na razie policja nie udziela żadnych informacji na temat zdarzenia.
