Dwuletnie dziecko wypadło z balkonu w Nowej Wsi koło Grójca

Wojciech Wójcikowski
2026-03-25 11:30

Dwuletnie dziecko ​wypadło z balkonu na drugim piętrze. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Nowej Wsi koło Grójca.

straż pożarna

Autor: Monika Półbratek

Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Dwulatek został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

- Na miejscu pojawiły się cztery zastępy straży pożarnej. Były to jednostki ochotniczej i państwowej straży pożarnej. Strażacy zastali matkę, która trzyma na rękach dziecko. Nasze działania polegały na zabezpieczaniu miejsca zdarzenia i udzieleniu pomocy psychologicznej matce - mówi Grzegorz Michalski zastępca komendanta powiatowej straży pożarnej w Grójcu.

Jak na razie policja nie udziela żadnych informacji na temat zdarzenia. 

