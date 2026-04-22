"Dzieci z Bullerbyn" na Scenie Fraszka radomskiego teatru

"Dzieci z Bullerbyn" to klasyka literatury dziecięcej autorstwa Astrid Lindgren. Już w niedzielĘ na deskach Sceny Fraszka radomskiego Teatru Powszechnego będzie można obejrzeć spektakl inspirowany książką. Spektakl „Dzieci z Bullerbyn” to pełna ciepła teatralna podróż do świata, w którym codzienność staje się przygodą, a wspólnota jest największym skarbem. Przedstawienie to historia szóstki przyjaciół mieszkających w trzech sąsiadujących zagrodach. Przedstawienie zostało wyreżyserowane przez Jerzego Jana Połońskiego.

Przedstawienie przypomina o czasach, gdy do szczęścia wystarczył kawałek sznurka, wierny pies i przyjaciel za ścianą. To idealny spektakl dla całych rodzin: rodzicom przywoła wspomnienia czasów, gdy każdy dzień krył w sobie nieskończone możliwości, a dzieciom pozwoli poczuć się bezpiecznie i z radością śledzić przygody pomysłowych i psotnych bohaterów. - Czytamy na stronie Teatru Powszechnego w Radomiu

Premiera już w najbliższą niedzielę, 26 kwietnia o godz.13 na Scenie Fraszka.

