Dzienny Dom Seniora w Grójcu. Ruszyła ankieta dla mieszkańców

Anna Badowska
2026-04-22 11:33

Grójec planuje utworzenie Dziennego Domu Seniora, a mieszkańcy mogą mieć realny wpływ na jego kształt. Urząd zachęca do wypełnienia ankiety, która pomoże określić potrzeby przyszłych użytkowników placówki.

Chcą wybudować Dzienny Dom Seniora w Grójcu. W tym celu proszą mieszkańców o wypełnienie ankiety. Jak czytamy na stronie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, badanie prowadzone jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z informacji dostępnych na stronie wynika, że ankieta ma pomóc w zebraniu danych dotyczących potrzeb osób starszych oraz ich oczekiwań wobec przyszłej placówki. Skierowana jest nie tylko do seniorów, ale również do ich rodzin i wszystkich mieszkańców gminy.

Zebrane odpowiedzi mają posłużyć do opracowania koncepcji funkcjonowania Dziennego Domu Seniora, a ankieta jest jednym z elementów przygotowań do realizacji projektu.

Ankieta dostępna jest na stronie Urzędu Gminy i Miasta Grójec

