"Dzień Dobry na Kulturę" już w ten weekend w Radomiu! Przed nami wielki finał sezonu w Amfiteatrze

Przed nami podsumowanie kolejnego roku intensywnej pracy artystycznej w Radomiu. Tradycyjnie już zwieńczeniem sezonu będzie uwielbiana przez radomian impreza „Dzień Dobry na Kulturę”. Tym razem wydarzenie odbędzie się pod wyjątkowym motywem przewodnim.

– Tym razem z motywem przewodnim snucia historii. Będzie więc literacko i mocno inspirująco – zapowiada Alicja Gryz-Wasil, kierownik działu edukacji kulturalnej radomskiego Amfiteatru.

Gry, warsztaty i... żywe zwierzaki! Co w programie?

Impreza startuje w najbliższą sobotę, 20 czerwca, o godzinie 15:00 w obiekcie przy ul. Daszyńskiego 5. Organizatorzy zadbali o to, aby nikt – bez względu na wiek – nie dowiedział się, czym jest nudy.

Na odwiedzających czekać będą m.in.:

Wielka gra terenowa z nagrodami,

Kolorowa strefa warsztatowa,

Spotkania z teatrem,

Wizyta żywych zwierzaków.

W tym roku w programie pojawiły się też absolutne nowości, na które z pewnością czeka wielu radomian. Do Radomia zawita Loesje Polska – organizacja znana z charakterystycznych, skłaniających do refleksji czarno-białych plakatów z napisami. Podczas specjalnych warsztatów uczestnicy będą wspólnie tworzyć nowe, inspirujące sentencje.

Kolejną atrakcją będzie spotkanie z psem Preclem, niezwykłym bohaterem popularnych książek dla dzieci. Uwaga! Na warsztaty z Loesje oraz spotkanie z czworonogiem obowiązują wcześniejsze zapisy – formularze znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej radomskiego Amfiteatru.

Wieczorny finał, czyli koncert zespołu Kajmaki

Świętowanie końca roku artystycznego nie mogłoby się udać bez solidnej dawki dobrej muzyki. O godzinie 19:00 scenę przy Daszyńskiego 5 przejmą młodzi, lokalni artyści.

– Bardzo się cieszymy, że na naszej scenie wystąpi zespół Kajmaki. To młodzieżowy zespół, który rozwijał się tutaj właśnie na Daszyńskiego 5. Przygotował dla nas wspaniały koncert – dodaje Alicja Gryz- Wasil.

Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach „Dzień Dobry na Kulturę” jest całkowicie bezpłatny. Zabierzcie ze sobą dobre humory i całe rodziny – start w sobotę od 15:00!