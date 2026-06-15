Na stadionie stoi scena. Będą dodatkowe parkingi i autobusy. Miasto przygotowuje się do piątkowego koncertu Jeana Michela Jarre

Na stadionie ustawiono już scenę, na której wystąpią zaproszeni goście. W następnej kolejności będzie montowana cała aparatura, która umożliwi stworzenie niezwykłego widowiska pełnego znakomitej muzyki i spektakularnych efektów. Lasery będą widoczne z kilku kilometrów. Zostaną rozmieszczone nie tylko na scenie, ale w całej przestrzeni stadionu. Całe wydarzenie będzie realizowane przy pomocy 7 kamer oraz dronów. Za realizację koncertu odpowiada ponad 200 specjalistów – konstruktorów, realizatorów światła, dźwięku oraz operatorów laserów.

Scena i przygotowanie stadionu to jedno. W piątek ze względu na koncert zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji miejskiej.

Spodziewamy się strumienia gości, nie tylko z Radomia i okolic, ale również z całej Polski i z całego świata. W związku z tym musimy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji, w ruchu.. W związku z tym pierwsza informacja uruchamiamy cztery parkingi. Cztery parkingi, które będą bezpłatne, z których będą mogli korzystać przyjezdni. Pierwszy, największy to jest parking przy Uniwersytecie Radomskim przy ulicy Chrobrego.Kolejny przy ulicy Zbrowskiego, to jest parking przed pierwszym Urzędem Skarbowym. Kolejny to ul. 11 Listopada, parking w okolicach Komendy Policji i parking przy ulicy Olsztyńskiej obok zbiornika retencyjnego. Z największego parkingu, czyli tego parkingu, który zlokalizowany jest przy uniwersytecie, uruchamiamy dedykowaną specjalną linię autobusową o numerze nieprzypadkowym 76, która będzie przewoziła wszystkich przyjezdnych gości z parkingu na stadion przy ulicy Struga i zapewni drogę powrotną.Również wszystkie linie autobusowy, które mają przystanki przy stadionie przy ulicy Struga, a są to linie 1, 13,9 16 będą kursowały częściej w okolicach przed i po zakończeniu koncertu. Również wszyscy posiadacze biletu na koncert będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej za darmo.Dwie godziny przed koncertem i dwie godziny po koncercie- wyjaśnia Katarzyna Kalinowska wiceprezydent Radomia.

Przypomnijmy. Jean-Michel Jarre to francuski kompozytor, producent muzyczny i multiinstrumentalista, powszechnie uznawany za jednego z najważniejszych pionierów muzyki elektronicznej, ambientu oraz new-age. Kilkukrotnie trafiał do Księgi Rekordów Guinnessa pod względem liczby publiczności (jego koncert w Moskwie w 1997 roku zgromadził rekordowe 3,5 miliona widzów). Sprzedał ok. 85 milionów płyt na całym świecie. W 2005 roku zagrał historyczny koncert „Przestrzeń Wolności” w Stoczni Gdańskiej z okazji 25-lecia Solidarności