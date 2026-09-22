Dziś komunikacja miejska w Radomiu jest darmowa! Obchodzimy Dzień bez samochodu

Obchodzony dzisiaj Dzień bez samochodu to punkt kulminacyjny obchodzonego po raz 19. Europejskiego Dnia Mobilności. Zgodnie z decyzją radnych dziś przejazdy autobusem są darmowe. Drogowcy po raz kolejny namawiają do wyboru autobusu. Na ulicach będą mniejsze korki, a skorzysta na tym środowisko.

- Codziennie na ulice Radomia wyjeżdża 145 autobusów, mamy 27 linii autobusowych. Dodatkowo mamy dwie linie nocne. Mamy nowsze autobusy. Zasilane prądem i gazem ziemnym- mówi Robert Faryna wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu

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Przypomnijmy. Bez biletu w Radomiu autobusem możemy pojechać tylko w jeden dzień roku- 1 listopada.

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