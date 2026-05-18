Dziś odbyło się przesłuchanie Dominika Hołuja w sprawie wypakdu w Woli Bierwieckiej

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-05-18 14:59

W radomskiej prokuraturze odbyło się dzisiaj przesłuchanie Dominika Hołuja - 17 latka, który został ciężko ranny w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. ​​

Koleje Mazowieckie

i

Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS

Przypomnijmy. Chłopak pomógł kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Do składu nie zdążył wrócić, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę wyniku czego wpadł na tory tracąc obie nogi i dłoń. Dominik opuścił szpital dopiero 30 kwietnia. W lecznicy spędził dwa i pół miesiąca od momentu wypadku. 

- Pokrzywdzony złożył szczegółowe zeznania dotyczące wypadku. Pamiętał przebieg takiego zdarzenia. Te zeznania korespondują z ustaleniami poczynionymi w śledztwie. Prokurator musi teraz dokonać analizy wszystkich dowodów i zdecyduję w jakim kierunku to postępowanie prowadzić - mówi Aneta Góźdź, rzecznik radomskiej prokuratury. 

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Śledztwo prokuratury prowadzone jest w sprawie - nikomu nie postawiono zarzutów. Do prokuratury został dostarczony raport Kolei Mazowieckich w sprawie wypadku. Jednak w tej sprawie radomska prokuratura zamierza powołać własnego biegłego. 

Zobacz galerię z nocy muzeów w Malczewskim: 

Za nami Noc Muzeów w Malczewskim
Galeria zdjęć 16