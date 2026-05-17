Za nami Noc Muzów w Radomiu. Tłumy mieszkańców w "Malczewskim"

Anna Badowska
2026-05-17 11:07

Koncerty, warsztaty, pokazy mody i nocne zwiedzanie wystaw znalazły się w programie tegorocznej Nocy Muzeów w muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Wydarzenie odbyło się pod hasłem "Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem?"

Autor: a.b/ Archiwum prywatne

W programie znalazły się między innymi koncerty, pokazy mody inspirowane modą 20-lecia międzywojennego, warsztaty artystyczne i archeologiczne oraz oprowadzenie po wystawach. Uczestnicy mogli również wziąć udział w pokazach astronomicznych. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. 

Tegoroczna odsłona wydarzenia nawiązywała do wystawy "Rafał Malczewski. Narty. Dancing. Brydż". oraz klimatowi Zakopanego z okresu międzywojennego. W muzealnych przestrzeniach pojawiły się elementy stylizacji retro oraz muzyka związana z tamtym okresem. 

Radio Eska było patronem medialnym wydarzenia. 

