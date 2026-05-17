Za nami noc muzeów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

Wojciech Wójcikowski
2026-05-17 10:56

Była okazja do rozmowy z bohaterami radomskiego czerwca historykami, a także leśni​kami. W ramach nocy muzeów radomianie mogli odwiedzi Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Okazją była przypadająca w tym roku 50 rocznica radomskiego czerwca.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych po raz pierwszy wzięła udział w nocy muzeów. Okazją była 50 rocznica robotniczego protestu. Warto przypomnieć, że w 1976 w budynku regionalnej dyrekcji miała swoją siedzibę PZPR. To tutaj przyszli protestujący robotnicy 25 czerwca 1976. Kiedy ich postulaty nie spotkały się z zrozumieniem  komunistycznych władz, budynek został podpalony. 

Do tamtych wydarzeń wrócono podczas nocy muzeów. Wszystko za sprawą przygotowanych wystaw przez Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Czerwiec 76. Swoje wystawy przygotowali także leśnicy. 

