Dziś podpisanie umowy na pożyczkę SAFE. Co to może oznaczać dla Fabryki Broni Łucznik w Radomiu

Do podpisania umowy ma dojść dzisiaj w Kancelarii Premiera. Polska ma być pierwszym unijnym krajem, do którego popłyną pieniądze z pożyczki SAFE. Chodzi w sumie o 46,6 miliarda złotych. Pieniądze mają trafić do zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jednym z nich jest Fabryka Łucznik w Radomiu. Jej szefostwo prowadzi rozmowy w sprawie nowych zamówień i z nadzieję patrzy w przyszłość.

Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu, na trzy zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach.Udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze. Mamy zbudowany olbrzymi potencjał, mamy potężne moce produkcyjne. Jesteśmy w stanie produkować do 100 000 jednostek broni rocznie - mówi Seweryn Figurski prezes Fabryki Broni w Radomiu.

Przypomnijmy. Jakiś czas temu związkowcy z NSZZ Solidarność z Fabryki Broni alarmowali, że brak zamówień może doprowadzić do zwolnień pracowników - w sumie 150 osób.

