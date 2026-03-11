Empatia w praktyce. Fundacja Klementyna zaprasza szkoły na warsztaty z symulatorem starości

Fundacja Klementyna prowadzi w szkołach zajęcia edukacyjne, podczas których uczniowie mogą dosłownie „wejść w buty” seniora. Wszystko dzięki specjalnemu symulatorowi starości, który pozwala odczuć ograniczenia związane z wiekiem – od problemów z poruszaniem się, przez pogorszenie wzroku, aż po trudności ze słuchem. Podczas lekcji młodzi ludzie zakładają specjalny zestaw obciążeń i akcesoriów, takich jak okulary ograniczające widzenie czy elementy usztywniające stawy.

Taka lekcja pozwala bardzo dużo zrozumieć młodym osobom. Myślę, że po takiej lekcji już nie będą denerwować się, że senior wolno wchodzi po schodach, a oni się spieszą i nie mogą go minąć. Naprawdę te lekcje mają ogromne przełożenie na to jak później młodzież postrzega seniorów – mówi Karolina Lis z Fundacji Klementyna.

Zainteresowane szkoły mogą kontaktować się z fundacją telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.​ W ramach programu edukacyjnego fundacja już odwiedziła szkoły z Radomia, Białobrzegów i Grójca.