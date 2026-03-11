W radomskim skansenie będzie można zrobić własne pisanki!

W okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza na wyjątkową lekcję muzealną poświęconą tradycyjnemu zdobieniu jaj wielkanocnych. Warsztaty przygotowane są z myślą o całych rodzinach, które chcą wspólnie poznać dawną technikę wykonywania pisanek i spróbować swoich sił w tradycyjnym rękodziele. Pisanki są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wielkanocy. W regionie radomskim jajka najczęściej zdobiono techniką batikową, czyli przy użyciu rozgrzanego wosku. Sposób nanoszenia wosku na skorupkę określano jako „pisanie”, stąd nazwa zdobionych w ten sposób jaj – pisanki.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają tradycyjny proces tworzenia pisanek. Na wydmuszce lub ugotowanym jajku za pomocą specjalnego narzędzia nanosi się wzory rozgrzanym woskiem. Następnie jajko zanurza się w barwniku – dawniej przygotowywanym z naturalnych składników, takich jak łupiny cebuli, buraki czy czarna malwa. Po wyschnięciu skorupki wosk jest delikatnie podgrzewany i usuwany, odsłaniając jasny wzór na barwionym tle. - mówi dyrektor skansenu Ilona Jaroszek.

Lekcję muzealną poprowadzi twórczyni ludowa Maria Ostrowska, która przybliży uczestnikom tajniki tej tradycyjnej techniki zdobniczej. Każdy uczestnik wykona dwie własne pisanki, które będzie mógł zabrać ze sobą do domu.

Warsztaty odbędą się 15 marca 2026 roku w godzinach 10.30–12.30 w Ośrodku Edukacji Muzealnej i przeznaczone są dla całych rodzin. Organizatorzy zapewniają wszystkie niezbędne materiały.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy telefoniczne w Dziale Oświatowym muzeum.

Szczegóły na stronie radomskiego skansenu.