To już oficjalne. Trener Goncalo Feio nie jest już trenerem Radomiaka Radom. Znamy nazwisko nowego szkoleniowca

Daria Żurowska
2026-03-10 20:21

W trwającym już sezonie nowym trenerem Radomiak Radom został Kiko Ramirez. Zastąpi on na tym stanowisku Goncalo Feio. Dla hiszpańskiego szkoleniowca to nie będzie pierwszy klub w Polsce, który poprowadzi. W 2017 roku pracował w Wiśle Kraków. Kiko Ramirez miał już też okazję prowadzić zespół Radomiaka, kiedy Gonzalo Feio był zawieszony.

Portugalski szkoleniowiec zrezygnował z funkcji trenera po wydarzeniach jakie miały miejsce po niedzielnym meczu z GKS-em KAtowice. Przypomnijmy, radny Dariusz Wójcik miał uderzyć trenera Feio w twarz. 

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Dzień po meczu trener Gonzalo Feio osobiście przekazał sztabowi szkoleniowemu  oraz zawodnikom informacje, że nie będzie dalej prowadził pierwszego zespołu Radomiaka. W związku z tą decyzją klub był zmuszony do podjęcia szybkich działań, aby zachować ciągłość procesu treningowego drużyny oraz przygotowan do meczu, który jest w bliskiej perspektywie. Decyzją klubu funkcję pierwszego trenera powierzono Kiko Ramirezowi, który dotychczas pełnił funkcje asystenta . Cały sztab szkoleniowy również zostaje  klubie - mówi prezes Radomiaka Sławomir Stempniewski

Prezes zabrał też głos w sprawie skandalu do jakiego doszło po niedzielnym meczu Radomiak z GKS-em Katowice.

Pragnę podkreślić, że Radomiak jako klub zdecydowanie odcina się od wszelkich zachować, która są związane z jakąkolwiek agresją.  to nie jest sposób działania  w naszym klubie. Jesteśmy absolutnie przeciwni tego typu zachowaniom. To nie są nasze standardy -dodaje Stempniewski

Kiko Ramirez na ławce trenerskiej w roli pierwszego szkoleniowca pojawi się już w najbliższy piątek (13 marca). Wtedy to Zieloni podejmą na własnym stadionie Legię Warszawa.

