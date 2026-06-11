Fabryka Broni w Radomiu może produkować karabinek GROT w wersji A3.

Jak zapewniają władze Fabryki Broni, zakład jest w pełni przygotowany do rozpoczęcia produkcji natychmiast po złożeniu zamówień przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dziś równie istotna jak sama konstrukcja jest zdolność do jej efektywnej produkcji. Fabryka Broni posiada przygotowane technologie, odpowiednie moce produkcyjne oraz doświadczoną kadrę, co pozwala nam z pełną gotowością realizować potrzeby Sił Zbrojnych RP – mówi Jakub Czułba, Członek Zarządu Fabryki Broni „Łucznik”

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Dodajmy, że „Łucznik” znalazł się w gronie 12 firm, które w związku z programem SAFE podpisały aneksy do zawartych wcześniej umów. Sama fabryka na razie nie odnosi się do dokumentu i nie komentuje swojej obecnej sytuacji. W kwietniu politycy PiS, powołując się m.in. na informacje od związków zawodowych, informowali, że sytuacja radomskiej spółki jest trudna. Według nich w maju miały jej się kończyć zamówienia i istniała groźba zwolnień pracowników. Te informacje zdementował częściowo zarząd spółki.

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