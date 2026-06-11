Przed nami Dzień Puszczy Kozienickiej 2026. Wielkie święto regionu z koncertami gwiazd i sportowymi emocjami

Miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli wziąć udział w XV Biegu Szlakiem Króla Zygmunta Starego lub kibicować zawodnikom podczas turniejów tenisa ziemnego oraz młodzieżowej piłki plażowej. Dla fanów spokoju przygotowano zawody wędkarskie na łowisku „Oaza”. Przez cały dzień na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki funkcjonować będzie strefa rodzinna. Dzieci skorzystają z dmuchańców, animacji i warsztatów, a lokalni artyści zaprezentują swoje talenty na Małej Scenie. Wieczór upłynie pod znakiem wielkich muzycznych emocji w kozienickim Amfiteatrze (wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona). O godz. 17 Energetyczny koncert zespołu Nicponie, o 18:30 wystąpi Baranovski, twórca hitu „Lubię być z nią”. Gwiazda wieczoru będzie raper KęKę. Dla tych, którym po koncertach wciąż będzie mało wrażeń, organizatorzy przygotowali wspólną potańcówkę pod gołym niebem, która pozwoli wszystkim uczestnikom poczuć wyjątkową atmosferę integracji i zabawy.

Jeśli szukacie miejsca, gdzie można spędzić fantastyczny dzień z rodziną, spotkać się ze znajomymi i poczuć klimat letniego festiwalu, Dzień Puszczy Kozienickiej jest właśnie dla was. Zapraszam do Kozienic. Spotkajmy się nad jeziorem Kozienickim i wspólnie stwórzmy niezapomnianą atmosferę w sercu Puszczy Kozienickiej - mówi Mariusz Prawda burmistrz Kozienic

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!

Organizatorem Dnia Puszczy Kozienickiej jest Gmina Kozienice. Współorganizatorami wydarzenia są: KCRiS, KDK im. B. Klimczuka. Partnerami wydarzenia są: OPP „Ogród Jordanowski”, Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. F. Siarczyńskiego, Muzeum Regionalne im. prof. T. Mikockiego w Kozienicach, KGK Sp. z o.o., NKSW Wulkan, Łowisko Oaza, Grupa „Wędrusie”, Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach, Kozienickie Stowarzyszenie Tenisa, Nadleśnictwo Kozienice, Państwowa Straż Pożarna w Kozienicach, PCK oddział rejonowy w Kozienicach, Rafał Bąk i Marcin Ogórek, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi, Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie.

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