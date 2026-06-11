Truskawki są, ale brakuje rąk do pracy. Z takimi problemami borykają się rolnicy z powiatu grójeckiego

Jak mówią rolnicy chętnych do pracy przy zbiorze owoców jest o połowę mniej niż rok temu. Część pracowników podjęła pracę między innymi w Czerwińsku gdzie owoce pojawiły się wcześniej. W zbieraniu truskawek liczy się czas, bo są to rośliny mało odporne na choroby.

Na początku te szkodniki były, w tym momencie trochę jest się uspokoiły. Największym teraz problemem są przędziorki, jeżeli chodzi o truskawki. Wcześniej troszkę mączniaka było, bo było sucho. Teraz będzie mokro, to teraz będzie szara pleśń z chorób takich powiedzmy, które będą zagrażały plantacją. Jeżeli nie znajdą się ludzie do pracy to ta truskawka zgnije na polu - mówi Izabela Kaczorowska, mieszkanka powiatu grójeckiego i autorka bloga "Kobieta w sadzie"

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Czy są osoby zainteresowane pracą w rolnictwie? To pytanie wysłaliśmy do Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu.

Miejski Urząd Pracy w Radomiu obecnie nie dysponuje ofertami pracy sezonowej w rolnictwie, dotyczącymi m.in. zbiorów truskawek, malin czy ogórków. Dotychczas do MUP w Radomiu nie wpływały tego rodzaju oferty, dlatego nie odnotowujemy również zainteresowania nimi ze strony osób zarejestrowanych w urzędzie. Jednocześnie informujemy, że pracodawcy zainteresowani pozyskaniem pracowników sezonowych mogą zgłaszać oferty pracy do Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu - mówi Aneta Pieńkowska, rzecznik Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu.

Przypomnijmy. Rolnicy w powiecie grójeckim muszą się mierzyć nie tylko z brakiem rąk do pracy, ale też pogodą. Nocne przymrozki zniszczyły część upraw w sadach.

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