Fabryka Broni w Radomiu z aneksowaną umową na dostawy krabinów. Sprawdzamy czego dotyczy

Aneksowana została umowa z 19 grudnia 2024 roku. Zgodnie z jej zapisami "Łucznik” ma dostarczyć dla Wojska Polskiego ok. 45,8 tys. karabinków MSBS Grot, 13,4 tys. pistoletów s ViS oraz 1,3 tys. granatników podwieszanych do karabinka GROT. Całkowita wartość umowy podpisanej w grudniu 2024 r. wynosi ok. 1 mld 100 mln zł i zakłada realizację części gwarantowanej i opcjonalnej kontraktu w latach 2026-2029.

– Aneks dotyczy wyłącznie refinansowania, tj. zmiany sposobu finansowania kontraktu: zamiast środków budżetowych będą to środki finansowe w ramach mechanizmu SAFE – podał w odpowiedzi na pytania PAP wydział prasowy MON. – Sama wartość kontraktu nie uległa zwiększeniu. Aneks nie powoduje również zwiększenia wolumenu dostaw i nie zmienia okresu realizacji kontraktu – poinformowano.

Sama fabryka na razie nie odnosi się do aneksu i nie komentuje swojej obecnej sytuacji.

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