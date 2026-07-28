Nie będzie referendum w Radomiu. Inicjatorzy nie zebrali wymaganych podpisów

Wiemy już, że referendum w sprawie odwołania Prezydenta Radomia i Rady Miejskiej nie odbędzie się. Jego inicjatorzy w ciągu minionych dwóch miesięcy nie zebrali wymaganej liczby podpisów.Nie traktuję tej informacji jako powodu do triumfowania. Chcę natomiast serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tym czasie okazali mi zaufanie, wsparcie i zwykłą ludzką życzliwość.Przed nami kolejne wyzwania i wiele pracy. Tego najbardziej potrzebuje nasze miasto. Nie politycznych akcji i sporów. Chcę, abyśmy jak najwięcej energii poświęcali temu, co nas łączy - rozwojowi Radomia i poprawie jakości życia mieszkańców. Taki był i pozostaje mój cel - napisał na FB prezydent miasta Radosław Witkowski