Faszywe zbiórki pod szyldem fundacji. Jest akt oskarżenia przeciwko mieszkańcom Radomia

Do Sądu Rejonowego w Radomiu trafił akt oskarżenia przeciwko Grażynie B. oraz Maciejowi B., byłym członkom zarządu „Fundacji Anonimowy Darczyńca”. Śledczy zarzucają im, że od lutego 2020 roku do grudnia 2021 roku działali wspólnie i w porozumieniu, doprowadzając 858 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. Z ustaleń wynikało, że fundacja mogła zostać powołana nie do działalności charytatywnej, lecz do popełniania oszustw.
Fundacja organizowała zbiórki charytatywne na portalach internetowych, a osoby wpłacające środki na rzecz Fundacji miały wziąć udział w losowaniu samochodu marki Porsche Panamera rocznik 2016. Poprzez portal Zrzutka.pl prowadzone były dwie zbiórki pod hasłami: „Uratuj MAŁĄ ALĘ – CO DAJESZ WRACA – wpłaty na rehabilitację . Anonimowy Darczyńca” oraz „KORONAWIRUS – społeczna zbiórka dla POSZKODOWANYCH”. Pieniądze wpłacane były na konto bankowe Fundacji w dowolnych kwotach, rzędu 20 zł – 200 zł.
Fundacja prowadziła również zbiórki na portalu Pomagam.pl. Pierwsza z nich to „Uratuj MAŁĄ ALĘ i dostań PORSCHE”. Druga zbiórka to „KORONAWIRUS – dla poszkodowanych”. Ostatnia zbiórka – „FRANEK vs SMA1 – wygraj PORSCHE” . Jak ustalono, oskarżeni nie dysponowali prawem do pojazdu marki Porsche Panamera, nie przekazali także żadnych pieniędzy na rzecz dzieci, dla których organizowali zbiórki czy też na rzecz osób potrzebujących, przywłaszczając pieniądze w łącznej kwocie 81.439,48 zł. – mówi prok. Aneta Góźdź, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu.
Grażyna B. i Maciej B. nie przyznali się do winy. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości 10 i 15 tysięcy złotych. Za zarzucane przestępstwo grozi im kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
