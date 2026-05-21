Faszywe zbiórki pod szyldem fundacji. Jest akt oskarżenia przeciwko mieszkańcom Radomia

Fundacja organizowała zbiórki charytatywne na portalach internetowych, a osoby wpłacające środki na rzecz Fundacji miały wziąć udział w losowaniu samochodu marki Porsche Panamera rocznik 2016. Poprzez portal Zrzutka.pl prowadzone były dwie zbiórki pod hasłami: „Uratuj MAŁĄ ALĘ – CO DAJESZ WRACA – wpłaty na rehabilitację . Anonimowy Darczyńca” oraz „KORONAWIRUS – społeczna zbiórka dla POSZKODOWANYCH”. Pieniądze wpłacane były na konto bankowe Fundacji w dowolnych kwotach, rzędu 20 zł – 200 zł.

Fundacja prowadziła również zbiórki na portalu Pomagam.pl. Pierwsza z nich to „Uratuj MAŁĄ ALĘ i dostań PORSCHE”. Druga zbiórka to „KORONAWIRUS – dla poszkodowanych”. Ostatnia zbiórka – „FRANEK vs SMA1 – wygraj PORSCHE” . Jak ustalono, oskarżeni nie dysponowali prawem do pojazdu marki Porsche Panamera, nie przekazali także żadnych pieniędzy na rzecz dzieci, dla których organizowali zbiórki czy też na rzecz osób potrzebujących, przywłaszczając pieniądze w łącznej kwocie 81.439,48 zł. – mówi prok. Aneta Góźdź, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu.