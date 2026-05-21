Moto Day w Białobrzegach. Motocykliści pojadą dla Leona

Anna Badowska
2026-05-21 9:37

Ryk silników, parada motocykli i wielka akcja charytatywna. Już 24 maja Białobrzegi staną się ponownie stolicą motocyklowej pasji, ale tegoroczny Moto Day będzie miał wyjątkowy wymiar. Uczestnicy wydarzenia wspólnie będą zbierać środki na leczenie Leona Słomki, chłopca chorego na dystrofię mięśniową Duchenne’a.

Autor: Justyna Świderska

VII Zlot Motocyklowy Moto Day Białobrzegi 2026 odbędzie się na terenach nadpilicznych przy ul. Krakowskiej 1. Organizatorami wydarzenia są klub WBR Bikers, Miasto i Gmina Białobrzegi oraz Białobrzeskie Centrum Kultury.

Tegoroczna edycja została poświęcona pomocy dla Leona Słomki z Białobrzegów. Chłopiec walczy z dystrofią mięśniową Duchenne’a, a koszt terapii ratującej jego życie wynosi aż 17 milionów złotych. Podczas wydarzenia odbędą się zbiórki, licytacje i akcje charytatywne, z których dochód zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.

Program wydarzenia rozpocznie się o godzinie 10:30 zbiórką uczestników. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 11:00, a pół godziny później ulicami miasta przejedzie parada motocykli. Od godziny 13:30 rozpoczną się konkursy i licytacje, w tym rywalizacja o tytuł najwolniejszego motocyklisty oraz konkurs na najgłośniejszy wydech. O godzinie 15:00 na scenie wystąpi Damian Ukeje.

Na uczestników czekać będą także dodatkowe atrakcje, między innymi symulator wheelie, strefa XTREME, grill, foodtrucki oraz strażacka grochówka.

Moto Day w Białobrzegach już 24 maja. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

