Moto Day w Białobrzegach. Motocykliści pojadą dla Leona

VII Zlot Motocyklowy Moto Day Białobrzegi 2026 odbędzie się na terenach nadpilicznych przy ul. Krakowskiej 1. Organizatorami wydarzenia są klub WBR Bikers, Miasto i Gmina Białobrzegi oraz Białobrzeskie Centrum Kultury.

Tegoroczna edycja została poświęcona pomocy dla Leona Słomki z Białobrzegów. Chłopiec walczy z dystrofią mięśniową Duchenne’a, a koszt terapii ratującej jego życie wynosi aż 17 milionów złotych. Podczas wydarzenia odbędą się zbiórki, licytacje i akcje charytatywne, z których dochód zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.

Program wydarzenia rozpocznie się o godzinie 10:30 zbiórką uczestników. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 11:00, a pół godziny później ulicami miasta przejedzie parada motocykli. Od godziny 13:30 rozpoczną się konkursy i licytacje, w tym rywalizacja o tytuł najwolniejszego motocyklisty oraz konkurs na najgłośniejszy wydech. O godzinie 15:00 na scenie wystąpi Damian Ukeje.

Na uczestników czekać będą także dodatkowe atrakcje, między innymi symulator wheelie, strefa XTREME, grill, foodtrucki oraz strażacka grochówka.

Przypomnijmy, Moto Day w Białobrzegach już 24 maja. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

