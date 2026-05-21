Radny Dariusz Wójcik został kierownikiem oczyszczalni ścieków w Wodociągach Miejskich.

Wojciech Wójcikowski
2026-05-21 13:49

Radny Dariusz Wójcik ma nowe zajęcie. Będzie nadzorował pracę oczyszczalni ścieków jako kierownik. Został zatrudniony na okres próbny. Informacje potwierdza prezes radomskich Wodociągów

Radny Dariusz Wójcik ma nowe zajęcie. Będzie nadzorował pracę oczyszczalni ścieków jako kierownik. ​Przypomnijmy o radnym zrobiło się głośno po sprzeczce do jakiej miało dojść między nim a ówczesnym trenerem Radomiaka Concalo Feio, która miała zakończyć się rękoczynem. Jednak prokuratura sprawę umorzyła. Pod koniec kwietnia wobec radnego sąd  w Radomiu zasądził grzywnę za jego słowa że " Niemcy należy bombardować co 50 lat bez podania przyczyny"

- Radny Dariusz Wójcik został przyjęty do pracy na okres próbny od 11 maja. Będzie nadzorował pracę oczyszczalni ścieków. Tam jest jedna osoba, a potrzebna jest kolejna ponieważ nasza oczyszczalnia działa w trybie ciągłym. Jeżeli się sprawdzi, to jest takie prawdopodobieństwo, że ta umowa zostanie przedłużona-  mówi Grzegorz Janduła, prezes Wodociągów Miejskich. 

Na pytanie, czy radny może być kierownikiem w miejskiej spółce Grzegorz Janduła odpowiada: 

- Radny nie może być w zarządzie spółki miejskiej, natomiast może pełnić rolę kierowniczą. Z tego co wiem, w miejskich spółkach radni są nawet dyrektorami- mówi Grzegorz Janduła. 

Dariusz Wójcik w przeszłości był przewodniczącym rady miejskiej w Radomiu. Przez lata był członkiem PiS, obecnie jest radnym niezależnym. 

