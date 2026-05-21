Radny Dariusz Wójcik został kierownikiem oczyszczalni ścieków w Wodociągach Miejskich.

- Radny Dariusz Wójcik został przyjęty do pracy na okres próbny od 11 maja. Będzie nadzorował pracę oczyszczalni ścieków. Tam jest jedna osoba, a potrzebna jest kolejna ponieważ nasza oczyszczalnia działa w trybie ciągłym. Jeżeli się sprawdzi, to jest takie prawdopodobieństwo, że ta umowa zostanie przedłużona- mówi Grzegorz Janduła, prezes Wodociągów Miejskich.

Na pytanie, czy radny może być kierownikiem w miejskiej spółce Grzegorz Janduła odpowiada:

- Radny nie może być w zarządzie spółki miejskiej, natomiast może pełnić rolę kierowniczą. Z tego co wiem, w miejskich spółkach radni są nawet dyrektorami- mówi Grzegorz Janduła.