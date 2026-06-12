„Głód wolności. Radomski bunt. Czerwiec 1976”. Przed nami otwarcie wystawy w Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Ekspozycja obejmuje około 70 prac stworzonych przez ponad 40 artystów. Trzon wystawy stanowią dzieła z kolekcji własnej muzeum, gromadzone przez lata dzięki staraniom Mieczysława Szewuczka i Zbigniewa Kamińskiego, którzy odwiedzali pracownie artystyczne w całej Polsce, by pozyskać najbardziej znaczące obiekty.

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Na zwiedzających czekają m.in.:

Słynne cykle „Podróże autostopem” Edwarda Dwurnika

Prace artystów z Grupy Wprost

Dzieła lokalnego środowiska radomskiego

Imponujący zbiór plakatów społecznych i solidarnościowych z kolekcji Jerzego Brukwickiego

Dlaczego warto odwiedzić wystawę?

„Głód wolności” to nie tylko lekcja historii, ale przede wszystkim spotkanie z wybitną polską sztuką współczesną, która konsekwentnie komentowała i interpretowała rzeczywistość PRL-u. To okazja, by zobaczyć, jak artyści za pomocą pędzla i plakatu walczyli o prawo do prawdy.

Wystawa w Muzeum Malczewskiego w Radomiu będzie dostępna dla zwiedzających do końca października

Zobaczcie także naszą galerię zdjęć: Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji w Radomiu