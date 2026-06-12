„Głód wolności. Radomski bunt. Czerwiec 1976”. Przed nami otwarcie wystawy w Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Ekspozycja obejmuje około 70 prac stworzonych przez ponad 40 artystów. Trzon wystawy stanowią dzieła z kolekcji własnej muzeum, gromadzone przez lata dzięki staraniom Mieczysława Szewuczka i Zbigniewa Kamińskiego, którzy odwiedzali pracownie artystyczne w całej Polsce, by pozyskać najbardziej znaczące obiekty.
Na zwiedzających czekają m.in.:
- Słynne cykle „Podróże autostopem” Edwarda Dwurnika
- Prace artystów z Grupy Wprost
- Dzieła lokalnego środowiska radomskiego
- Imponujący zbiór plakatów społecznych i solidarnościowych z kolekcji Jerzego Brukwickiego
Dlaczego warto odwiedzić wystawę?
„Głód wolności” to nie tylko lekcja historii, ale przede wszystkim spotkanie z wybitną polską sztuką współczesną, która konsekwentnie komentowała i interpretowała rzeczywistość PRL-u. To okazja, by zobaczyć, jak artyści za pomocą pędzla i plakatu walczyli o prawo do prawdy.
Wystawa w Muzeum Malczewskiego w Radomiu będzie dostępna dla zwiedzających do końca października
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