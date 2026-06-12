„Głód wolności. Radomski bunt. Czerwiec 1976”. Przed nami otwarcie wystawy w Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Daria Żurowska
Daria Żurowska
2026-06-12 13:08

Już dziś w Muzeum im. Jacka Malczewskiego otwarcie wystawy „Głód wolności. Radomski bunt. Czerwiec 1976”. Wystawa ma na celu nie tylko przywołanie wspomnień u starszych pokoleń, ale przede wszystkim edukację młodych ludzi o tym, jak potężnym narzędziem w walce z systemem była kultura. Start o godz. 18.

Głód Wolności. Radomski Bunt. Czerwiec '76
Autor: Muzeum im. Jacka Malczewskiego/ Materiały prasowe

Ekspozycja obejmuje około 70 prac stworzonych przez ponad 40 artystów. Trzon wystawy stanowią dzieła z kolekcji własnej muzeum, gromadzone przez lata dzięki staraniom Mieczysława Szewuczka i Zbigniewa Kamińskiego, którzy odwiedzali pracownie artystyczne w całej Polsce, by pozyskać najbardziej znaczące obiekty.

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Na zwiedzających czekają m.in.:

  • Słynne cykle „Podróże autostopem” Edwarda Dwurnika
  • Prace artystów z Grupy Wprost
  • Dzieła lokalnego środowiska radomskiego
  • Imponujący zbiór plakatów społecznych i solidarnościowych z kolekcji Jerzego Brukwickiego

Dlaczego warto odwiedzić wystawę?

„Głód wolności” to nie tylko lekcja historii, ale przede wszystkim spotkanie z wybitną polską sztuką współczesną, która konsekwentnie komentowała i interpretowała rzeczywistość PRL-u. To okazja, by zobaczyć, jak artyści za pomocą pędzla i plakatu walczyli o prawo do prawdy. 

Wystawa w Muzeum Malczewskiego w Radomiu będzie dostępna dla zwiedzających do końca października

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Festiwal Artystów Ulicznych
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