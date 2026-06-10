Gratka dla miłośników jednośladów. Przed nami Rowerowy Zlot Gwieździsty

Już po raz dwudziesty pierwszy młodzież z terenu gmin Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów oraz Zakrzew spotka się, by wspólnie celebrować pasję do dwóch kółek. Organizatorem tego wydarzenia jest Związek Gmin Radomka. Impreza odbędzie się już w 12 czerwca przy zaporze czołowej zbiornika w Domaniowie.
W tym roku na uczestników czekają wyjątkowe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Przygotowano specjalną strefę, w której będzie można zobaczyć i wypróbować nietypowe rowery, takie jak bicykl, rower do akrobatyki,rower bez kierownicy i wiele innych.Dodatkowo w programie przewidziano widowisko rowerowe oraz strefę refleksu, która w angażujący sposób pozwala sprawdzić koordynację ruchową uczestników - mówi burmistrz miasta i gminy Przytyk Dariusz Wołczyński
Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Impreza została objęta patronatem honorowym Starosty Radomskiego, Waldemara Trelki.
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