Gratka dla miłośników jednośladów. Przed nami Rowerowy Zlot Gwieździsty

Daria Żurowska
Daria Żurowska
2026-06-10 15:46

Już w najbliższy piątek (12 czerwca) odbędzie się XXI Rowerowy Zlot Gwieździsty. To wydarzenie, które połączy sportową pasję młodzieży z regionu z widowiskowym show i edukacją przez zabawę. Start o godz 10 nad Zalewem Domaniowskim.

Rowerowy Zlot Gwieździsty

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Autor: UM w Przytyku/ Materiały prasowe

Już po raz dwudziesty pierwszy młodzież z terenu gmin Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów oraz Zakrzew spotka się, by wspólnie celebrować pasję do dwóch kółek. Organizatorem tego wydarzenia jest Związek Gmin Radomka. Impreza odbędzie się już w 12 czerwca przy zaporze czołowej zbiornika w Domaniowie. 

W tym roku na uczestników czekają wyjątkowe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Przygotowano specjalną strefę, w której będzie można zobaczyć i wypróbować nietypowe rowery, takie jak bicykl, rower do akrobatyki,rower bez kierownicy i wiele innych.Dodatkowo w programie przewidziano widowisko rowerowe oraz strefę refleksu, która w angażujący sposób pozwala sprawdzić koordynację ruchową uczestników - mówi burmistrz miasta i gminy Przytyk Dariusz Wołczyński 

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Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Impreza została objęta patronatem honorowym Starosty Radomskiego, Waldemara Trelki.

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