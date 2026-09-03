Grupa MoCarta zaprezentuje w Radomiu program „Ale Kino!”. Popularny kwartet połączy muzykę filmową z autorskim humorem.

Muzyka filmowa w unikalnej, kabaretowej oprawie zagości w Radomiu za sprawą programu Grupy MoCarta zatytułowanego „Ale Kino!”.

Paweł Kowaluk, Bolesław Błaszczyk, Michał Sikorski oraz Filip Jaślar przygotowali widowisko nawiązujące do historii kina oraz najpopularniejszych produkcji ze srebrnego ekranu. W programie znajdą się autorskie opracowania znanych motywów muzycznych, scenki humorystyczne oraz nawiązania do postaci światowego formatu, takich jak Charlie Chaplin, Woody Allen czy Tom Hanks.

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