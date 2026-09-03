Radom poszukuje wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Trwa rekrutacja

Poszukiwani wolontariusze mają trafić do potrzebujących rodzin z paczkami przed Wigilią. A jak zostać wolontariuszem i kto może nim być?

Radom- edukacyjna strefa powstała na radomskim lotnisku

Zasada jest taka, że jeśli nie obojętna jest Ci krzywda drugiego człowieka i masz w sobie troszkę empatii to zapraszamy Cię do naszej drużyny. Czeka na Ciebie fajny zespół, doświadczonych ludzi, ale tak naprawdę to co jest najważniejsze to chęć niesienia pomocy – mówi Katarzyna Cielecka lider rejonu Radom Północ.

Wolontariuszem może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia. Taka osoba, która chce dołączyć do naszej drużyny, musi wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i zarejestrować się. Musi też wybrać rejon, my zapraszamy oczywiście do Radomia. Następnie na przestrzeni kilku dni odzywa się rekruter, który wyjaśni ideę Szlachetnej Paczki. Jeśli potencjalny wolontariusz jest dalej zainteresowany to podpisujemy umowę i zapraszamy na wdrożenie. To jest jednodniowy warsztat – mówi Marta Kapusta koordynator Szlachetnej Paczki.

Rekrutacja potrwa do połowy października. W zeszłorocznej edycji wsparcie trafiło do 66 potrzebujących rodzin.

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