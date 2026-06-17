Gry karciane i planszowe oraz komiks. Pakiet edukacyjny o radomskim czerwcu trafią do szkół w mieście

Jednym z elementów pakietu jest komiks „Radom 1976. Beton i marzenia” autorstwa Piotra Kozieła. Publikacja przedstawia fikcyjną historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami Radomskiego Czerwca ’76. Na końcu komiksu znalazły się także autentyczne wspomnienia uczestników protestu. Do szkół i instytucji trafi również gra karciana „50 powodów do zadumy”, przygotowana przez Resursę Obywatelską. Gra przenosi uczestników w realia Radomia z czerwca 1976 roku. Gracze wcielają się w mieszkańców miasta i stają przed wyborami, które skłaniają do refleksji nad odwagą, odpowiedzialnością i ceną podejmowanych decyzji. Trzecim elementem pakietu jest quest historyczny „Radomski Czerwiec ’76”. To terenowa gra edukacyjna prowadząca przez miejsca związane z wydarzeniami Czerwca ’76. Trasa rozpoczyna się przed dawnymi zakładami RWT przy ul. Wodnej 23, a uczestnicy, rozwiązując zagadki i wykonując zadania, poznają historię robotniczego protestu oraz opowieści o solidarności i walce o godność.

– Te pakiety materiałów edukacyjnych mają pomóc przekazywać wiedzę w sposób przystępny i adekwatny do potrzeb młodego pokolenia. Jestem przekonana, że będą doskonałym wsparciem dla nauczycieli i pozwolą uczniom poznawać oraz lepiej rozumieć znaczenie wydarzeń sprzed 50 lat dla współczesnej Polski i Europy – mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

Pakiety edukacyjne trafią także między innymi do radomskich bibliotek.

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