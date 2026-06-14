Historyczny lot z Radomia. Dreamliner zabierze pasażerów na egzotyczny Madagaskar

Niedzielny wieczór zapisze się w historii radomskiego portu lotniczego. Na lotnisku Warszawa-Radom po raz pierwszy wyląduje Boeing 787 Dreamliner – jeden z najnowocześniejszych samolotów pasażerskich świata. Maszyna po krótkim postoju odleci do Nosy Be na Madagaskarze, realizując najdłuższe połączenie w historii lotniska.

Dreamliner, mogący zabrać na pokład ponad 300 pasażerów, będzie obsługiwał rejs czarterowy organizowany przez biuro podróży Itaka. Loty wykonywać będzie włoski przewoźnik Neos Air. Według informacji branżowych decyzja o wykorzystaniu radomskiego lotniska może być związana z ograniczoną liczbą slotów operacyjnych na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Samolot przyleci do Radomia z Mediolanu bez pasażerów. Lądowanie zaplanowano około godziny 20.30, natomiast start w kierunku Madagaskaru ma nastąpić o 22.20. Podróż do afrykańskiego kurortu Nosy Be potrwa ponad osiem godzin.

To nie tylko debiut Boeinga 787 Dreamliner w Radomiu, ale również pierwsza wizyta linii Neos Air na lotnisku w Sadkowie. Co więcej, nigdy wcześniej z radomskiego portu nie realizowano tak odległego połączenia pasażerskiego.

Kolejny lot Dreamlinera z Radomia na Madagaskar zaplanowano na 29 czerwca.

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