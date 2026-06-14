Pomagali zwierzętom aktywnie. Za nami kolejna edycja „Biegu na 6 łap” (GALERIA)

W radomskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt odbyła się kolejna edycja „Biegu na 6 łap”. Akcja od lat cieszy dużym zainteresowaniem uczestników, którzy mają okazję aktywnie spędzić czas w towarzystwie czworonożnych podopiecznych placówki. Jak podkreśla Maryla Rybińska, dyrektorka schroniska, głównym celem wydarzenia jest promocja adopcji:

Mamy nadzieję, że taka inicjatywa, pokazanie zwierząt, pokazanie też ludziom, że można zrobić coś dobrego. Można wyjść z psami, do czego zachęcamy, zapraszamy w każdy weekend, czy raz w roku kiedy odbywa się bieg. Głównym celem tej inicjatywy to przyjdź, wyprowadź, pokochaj, nie kupuj, adoptuj.

Uczestnicy nie kryli zadowolenia z możliwości spaceru i biegu z psami.

Trzeba pomagać, zwracać uwagę na braci mniejszych i dzięki takim inicjatywom psiaki mogą znaleźć nowy dom – mówi jedna z uczestniczek.

Podczas wydarzenie odbyło się również uroczyste odsłonięcie dwóch murali poświęconych zwierzętom. Prace zostały zrealizowane dzięki wsparciu spółki Radom.

„Bieg na 6 łap” w Radomiu odbył się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia.

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