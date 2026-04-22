Historyczny triumf Młodych Wilków. Drużyna piłkarek ręcznych Elmas KPR APR Radom wygrała ostatni mecz w sezonie i awansowała do Superligi

Już w miniony weekend drużyna APR Radom miała szanse cieszyć się z awansu. Jednak dziewczyny musiały uznać wyższość rywali MTS Żory. Dziś jednak przypieczętowały ten sukces i pewnie wygrały ze Startem Pietrowice Wielkie. Po raz pierwszy w historii zespół z Radomia będzie grał w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Ogromne szczęście! Duma z całego zespołu! Pracowałyśmy bardzo ciężko cały ten sezon i w końcu spełniłyśmy nasze upragnione marzenie. Dla takich kibiców, dla tego miasta to jest niesamowite uczucie. Oni nas tak wspomagają. Bez nich nie byłoby tego sukcesu - mówiła zaraz po meczu Laura Domka kapitan zespołu

Radomskie szczypiornistki kończą sezon z bilansem 16 zwycięstw i 2 porażek w tym jednen po karnych.

Jestem mega dumny z dziewczyn z całego klubu. Radom spełnia marzenia. Jak to było na początku, jest siła w precyzji. Naprawdę pokazujemy to w tym sezonie, że jedna mała wpadka z Kielcami. Troszkę może ten niedzielny mecz tam nie wyszedł, ale dzisiaj pokazaliśmy oprócz pierwszej połowy, że dominowaliśmy w tej lidze i naprawdę jestem mega dumny z dziewczyn, że wykonały taki kawał tej pracy - mówił Adrian Kondraciuk trener Młodych Wilków

Na początku maja dziewczyny wezmą udział w Akademiskich Mistrzostwach Kraju.

