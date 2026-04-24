Od poniedziałku ruszy wydawanie okolicznościowych kart miejskich. Mają przypominać o 50 rocznicy radomskiego Czerwca 76

Przygotowanie kart miejskich to wspólna akcja Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. W sumie pojawi się pięć okolicznościowych wzorów kart nawiązujących do wydarzeń z 25 czerwca 1976 roku. Na czterech wzorach kart umieszczono archiwalne fotografie z dnia protestu, udostępnione przez Instytut Pamięci Narodowej. Piąty wzór zawiera fragment muralu znajdującego się u zbiegu ulic 25 Czerwca i Żeromskiego.

– Archiwalne zdjęcia były robione przez ówczesnych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. W oryginale wszystkie były czarno-białe. Teraz w większości są kolorowe, by przyciągnąć uwagę młodych ludzi. Mam nadzieję, że będą się one podobały nie tylko osobom, które korzystają z kart miejskich. Taka karta może się stać kartą kolekcjonerską, która będzie za kilkadziesiąt lat białym krukiem. Jesteśmy tak naprawdę zachwyceni i myślę, że młodzi ludzie, którzy stanowią tak naprawdę największą część osób korzystających z kart miejskich, poprzez te zdjęcia, może powrócą do tamtych czasów, zainteresują się historią i będą świadomi tego, co wydarzyło się w Radomiu w 1976 roku – mówi Danuta Pawlik, naczelnik radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.

Oprócz kart upamiętniających Czerwiec ’76, MZDiK wydał również kartę jubileuszową z okazji 25-lecia swojej działalności. Osoby zainteresowane wyrobieniem nowej karty lub wymianą dotychczasowej mogą skorzystać z punktów obsługi przy ulicach Traugutta 30/30A i 2, Malczewskiego 15 oraz Limanowskiego 74. Koszt wydania duplikatu, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, wynosi 10 złotych.

