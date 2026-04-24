Kolejne Branżowe Centrum Umiejętności otwarto w Radomiu. Będą się tam kształcić mistrzowie kuchni i kelnerzy.

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-04-24 15:27

Będą się tu kształcić przyszli mistrzowie kuchni i kelnerzy. W Radomiu otwarto Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa. Mieści się ono przy Zespole Doskonalenia Zawodowego w Radomiu

Otwarcie BCU

Autor: WW

Dofinansowanie na powstanie BCU -10 milionów złotych pochodziło z Krajowego Planu Odbudowy. 4 miliony zostało przeznaczone na remont i zakup potrzebnego sprzętu (lodówki, chłodnie, grille) Pozostałe pieniądze zostaną przeznaczone na szkolenia. 

Branżowe branżowe Centrum Umiejętności ma za zadanie podnosić kwalifikacje umiejętności i kompetencje zawodowe w dziedzinie gastronomii.Naszym zadaniem jest  do 30 czerwca 2026 roku przeszkolić 220 osób. Są to uczniowie, osoby dorosłe, które funkcjonują w branży, jak również pracownicy ze środowiska naukowego i nauczyciele. Szkolenia w ramach Branżowego Centrum są bezpłatne dla 220 osób, które zgłoszą się na stronę BCU i wypełnią formularz  Szkolenia przeprowadzone są w zakresie zarówno teorii jak i praktyki zawodowej w zakresie grilla i BBQ,  kuchni molekularnej, czyli kuchni świata - mówi Katarzyna Kołodziejska Dyrektor Szkół im. 72 pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. 

To drugie Branżowe Centrum Umiejętności, które otwarto przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Radomiu. Pierwsze otwarte rok temu kształci techników branży lotniskowej. 

