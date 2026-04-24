Kolejne Branżowe Centrum Umiejętności otwarto w Radomiu. Będą się tam kształcić mistrzowie kuchni i kelnerzy.

Branżowe branżowe Centrum Umiejętności ma za zadanie podnosić kwalifikacje umiejętności i kompetencje zawodowe w dziedzinie gastronomii.Naszym zadaniem jest do 30 czerwca 2026 roku przeszkolić 220 osób. Są to uczniowie, osoby dorosłe, które funkcjonują w branży, jak również pracownicy ze środowiska naukowego i nauczyciele. Szkolenia w ramach Branżowego Centrum są bezpłatne dla 220 osób, które zgłoszą się na stronę BCU i wypełnią formularz Szkolenia przeprowadzone są w zakresie zarówno teorii jak i praktyki zawodowej w zakresie grilla i BBQ, kuchni molekularnej, czyli kuchni świata - mówi Katarzyna Kołodziejska Dyrektor Szkół im. 72 pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.